Порошенко назвал условие для победы Путина на выборах на Украине

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Президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg заявил, что президент России Владимир Путин победит, если украинские власти перенесут президентские выборы в стране.

«Если мы перенесем президентские выборы, будет только один победитель в этой ситуации, и имя этого победителя — господин Путин. Мы не дадим ему этот шанс», — сказал Порошенко.

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Глава государства подчеркнул, что введение на Украине военного положения не стало причиной каких-либо ограничений конституционных прав украинцев. По его словам, о военном положении было решено объявить с целью увеличения обороноспособности вооруженных сил страны.

Ранее Госдепартамент США заявил о «российском вмешательстве» в президентские выборы на Украине.