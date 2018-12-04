Британия выступила за ужесточение антироссийских санкций из-за инцидента в Азовском море
Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Лондон выступает за ужесточение санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Мэй.
По ее словам, Британия «всегда была в авангарде» среди европейских стран в вопросе усиления санкционного режима из-за поведения России.
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Она также добавила, что, чтобы освободить украинских моряков, необходима деэскалация.
Ранее США заявили, что намерены выработать единый ответ НАТО на инцидент в Керченском проливе.