Помпео и Нетаньяху провели переговоры в Брюсселе
Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу в Брюсселе, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.
Она заявила, что Помпео подчеркнул приверженность США безопасности Израиля, и подтвердил прочность союза стран.
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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за санкции США против Ирана.
Нетаньяху также заявил, что в настоящее время экономика Ирана «находится в состоянии депрессии».