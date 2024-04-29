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В госпогранслужбе Украины рассказали о 450 группах, помогавших уклонистам покинуть страну

На Украине за два года выявили около 450 групп, помогавших уклонистам уехать

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что власти Украины с февраля 2022 года разоблачили порядка 450 организованных групп, члены которых помогали уйти за границу украинцам. Его слова приводит «Укринформ».

Он отметил, что с начала военного положения в феврале 2022 года «было раскрыто около 450 преступных групп, специализировавшихся на незаконной переправке лиц через границу».

Демченко также сообщил, что ежедневно украинские пограничники отказывают в выезде приблизительно 120 украинцам.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев будет «серьезным вызовом». Он выразил благодарность ФРГ, поскольку эта страна приняла свыше миллиона беженцев с Украины. Он также сказал, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться на Украину. Это значит, что необходимо восстановление городов и экономики.

Ранее стало известно, что на Украине контрактникам с тремя детьми разрешат демобилизоваться.

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