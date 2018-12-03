Порошенко уволил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Петр Порошенко освободил Бориса Бабина с должности постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым, передает УНН со ссылкой на соответствующий указ.
Как отмечается, Бабин будет уволен по собственному желанию.
«Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению», — говорится в указе
Бабин был назначен на должность постпреда президента Украины в Крыму в августе 2017.
Ранее сообщалось, что Порошенко уволил главу Луганской областной администрации.
Офис постпреда Украины в Крыму располагается в Киеве. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.