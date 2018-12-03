Порошенко уволил своего постпреда в Крыму

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Президент Украины Петр Порошенко освободил Бориса Бабина с должности постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым, передает УНН со ссылкой на соответствующий указ.

Как отмечается, Бабин будет уволен по собственному желанию.

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«Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению», — говорится в указе

Бабин был назначен на должность постпреда президента Украины в Крыму в августе 2017.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил главу Луганской областной администрации.

Офис постпреда Украины в Крыму располагается в Киеве. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.