Песков рассказал о возможных будущих встречах Путина и Трампа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не идет речи о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Вашингтоне, передает ТАСС.

По его словам, наиболее оптимальной площадкой для встреч являются международные саммиты, однако следующее подобное мероприятие пройдет только в июне 2019 года в Осаке.

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«Де-факто, самое легкое — встречаться на полях международных многосторонних мероприятий. Пока ближайшее многостороннее мероприятие будет в Осаке, это будет следующая «двадцатка» через полгода. А это — непозволительная пауза и для наших двусторонних отношений, и для международной безопасности и стабильности», — сказал Песков.

Ранее в Кремле назвали цель отмененной встречи Путина с Трампом.