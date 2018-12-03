Названа дата прекращения действия договора о дружбе Украины и России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/941/12068941/RIAN_3288385.HR-pic905-895x505-86012.jpg">

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года. Об этом говорится на сайте Рады в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается, действие договора прекратится в связи с завершением очередного десятилетнего периода его действия 31 марта 2019 года. Одобрение проекта закона позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия договора, говорится в записке.

Реклама

Президент Украины Петр Порошенко определил этот законопроект как неотложный.

Законопроект уже опубликован на сайте украинского парламента.

Ранее сообщалось, что Порошенко внес в Раду законопроект о расторжении договора о дружбе с Россией.