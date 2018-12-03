Названа дата прекращения действия договора о дружбе Украины и России
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года. Об этом говорится на сайте Рады в пояснительной записке к законопроекту.
Как отмечается, действие договора прекратится в связи с завершением очередного десятилетнего периода его действия 31 марта 2019 года. Одобрение проекта закона позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия договора, говорится в записке.
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Президент Украины Петр Порошенко определил этот законопроект как неотложный.
Законопроект уже опубликован на сайте украинского парламента.
Ранее сообщалось, что Порошенко внес в Раду законопроект о расторжении договора о дружбе с Россией.