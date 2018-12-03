ABC: демократы упрекнули Трампа в «скомпрометированности» из-за «российского дела»

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Ведущий демократ в комитете по разведке палаты представителей Адам Шифф считает, что бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн своим признанием во лжи следствию показал, что американский президент Дональд Трамп и его бизнес теперь «скомпрометированы». Об этом он заявил в эфире телеканала ABC News.

«Теперь есть свидетельство, есть свидетель [Майкл Коэн], который подтверждает, так же, как был скомпрометирован [бывший советник президента США по национальной безопасности] Майкл Флинн, cкомпрометированы и президент [Трамп] и его бизнес», — сказал конгрессмен в программе The Week.

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На прошлой неделе экс-адвокат Трампа признал себя виновным во лжи комитетам конгресса США, который занимаются расследованием «российского дела». В частности, он солгал о планах по строительству Trump Tower в Москве.

По словам Шиффа, это означает, что Трамп таким образом пытался заработать в России, и в то же время искал поддержки у российских властей.

Член конгресса от Демократической партии США Джеррольд Надлер, который может стать в январе новым главой судебного комитета в палате представителей, в свою очередь в эфире NBC News раскритиковал Трампа за «ложь американскому народу о ведении бизнеса в России».

Республиканцы же пытались защитить президента, говорится в материале. Так, сенатор-республиканец Джон Баррассо от Вайоминга назвал «неудивительным» то, что Трамп занимался международным бизнесом во время своей предвыборной кампании 2016 года.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс, а также сговор со штабом Трампа.