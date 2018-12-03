В Британии лейбористы пригрозили Мэй вотумом недоверия

<img src="//img.gazeta.ru/files3/865/12006865/546789-pic905-895x505-94540.jpg">

Член парламента Великобритании от Лейбористской партии Кейр Стармер заявил, что партия может выразить вотум недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, лейбористы пойдут на «этот шаг», если британский парламент не примет сделку Мэй по Brexit.

Реклама

Он также добавил, что в подобной ситуации второй референдум по выходу Британии из состава Евросоюза станет лучшим вариантом.

Ранее СМИ сообщили, что сделка по Brexit станет «катастрофой» для Британии.