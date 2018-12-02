Путин «на пальцах» разъяснил Меркель и Макрону украинскую провокацию

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Германия и Франция не могли не услышать российскую позицию по украинской провокации в Керченском проливе, так как Владимир Путин разъяснил ее «на пальцах», передает ТАСС.

По его словам, в ходе встречи на саммите G20 Путин лично показывал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, как была задумана эта провокация.

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Лавров добавил, что провокаторы из Службы безопасности Украины «делали все, чтобы выполнить приказ, текст которого был найден, когда наши пограничники поднялись на эти артиллерийские катера».

Ранее Владимир Путин рассказал, что в судовых журналах задержанных украинских судов прописано задание проникнуть в территориальные воды России.