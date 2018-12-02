В Госдуме рассказали о проблеме с подбором слов у Порошенко

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Заместитель председателя Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который обвинил Россию в планах по захвату Бердянска и Мариуполя, испытывает проблемы с подбором слов для выражения мнимой «агрессии» со стороны России, передает RT.

«Это очередной виток истерии со стороны президента Украины. Он уже не знает, какие слова подобрать, чтобы выразить мнимую «агрессию» со стороны нашего государства. Это самая настоящая глупость. Мы никогда ни на кого не нападали и не вынашивали таких намерений», — сказал Швыткин.

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Швыткин подчеркнул, что российская сторона не вынашивала подобных намерений и призвал к тщательному расследованию в России действий украинских ВМС. По его словам, все доказательства по этому делу должны быть представлены мировой общественности.

Ранее эксперт объяснил слова Порошенко о «планах» России по захвату портов.