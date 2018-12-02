Путин напомнил о захваченных на Украине российских рыбаках
Президент России Владимир Путин в ответ на призыв к освобождению украинских моряков напомнил про захват российских рыбаков Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, российские рыбаки были захвачены в Азовском море без всяких оснований.
Он также назвал данный инцидент «произволом».
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Путин подчеркнул, что в ходе инцидента в Керченском проливе российские пограничники действовали строго по уставу.
Ранее Путин рассказал о задании кораблей Украины попасть в территориальные воды России.