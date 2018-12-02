Путин напомнил о захваченных на Украине российских рыбаках

<img src="//img.gazeta.ru/files3/793/12075793/RIAN_5714622.HR-pic905-895x505-58035.jpg">

Президент России Владимир Путин в ответ на призыв к освобождению украинских моряков напомнил про захват российских рыбаков Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российские рыбаки были захвачены в Азовском море без всяких оснований.

Он также назвал данный инцидент «произволом».

Реклама

Путин подчеркнул, что в ходе инцидента в Керченском проливе российские пограничники действовали строго по уставу.

Ранее Путин рассказал о задании кораблей Украины попасть в территориальные воды России.