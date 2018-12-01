В СПЧ назвали запрет въезда россиянок на Украину началом железного занавеса

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Член СПЧ России Александр Брод заявил, что инициатива запрета въезда на Украину для российских женщин ведет к появлению нового железного занавеса, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что подобная мера ограничивает права в том числе украинцев, так как люди «будут лишены возможности общаться, поддерживать родственные связи, сократится общественная и деловая активность».

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По его словам, это также наносит ущерб самой Украине, украинскому бюджету, налоговой базе.

Ранее сообщалось, что Украина запретила въезд российским мужчинам. Позднее в Раде предложили запретить въезд на Украину российским женщинам.