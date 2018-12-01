Трамп рассказал о своем личном отношении к Бушу-старшему
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем личном отношении к скончавшемуся экс-президенту страны Джорджу Бушу-старшему. Своими ощущениями он поделился в твиттере.
Он подчеркнул, что у Буша-старшего была долгая, успешная и прекрасная жизнь.
«Когда бы я ни был рядом с ним, я видел его абсолютное наслаждение жизнью и настоящую гордость за семью. Его достижения были великими с начала и до конца. Он был действительно замечательным человеком и мы все будем по нему скучать!», — написал Трамп.
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41-й президент США Джордж Буш-старший скончался на 95-ом году жизни.
Ранее сообщалось, что в МИД Германии Буша-старшего назвали другом страны.