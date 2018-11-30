Белый дом отрицает встречу Путина и Трампа «на ногах»

Представитель Белого дома сообщил, что встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина «на ногах» в рамках саммита G20 не планируется, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся «на ногах» на саммите G20.

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«Разговора на полях не планируется», — сказал представитель Белого дома.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным из-за внутриполитической ситуации в США.