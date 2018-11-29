В Кремле ответили на вопрос об отмене встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, в Кремле нет официальной информации от США об отмене встречи Путина и Трампа.
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Он также добавил, что Путин может провести ряд полезных встреч в случае отмены переговоров с Трампом.
Ранее Трамп заявил, что принял решение отменить встречу с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе.