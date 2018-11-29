Зурабишвили лидирует во втором туре выборов президента Грузии после подсчета 97% данных
Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили лидирует во втором туре выборов, передает РИА «Новости».
Уточняется, что центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета более 97% голосов.
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Зурабишвили набирает 59,6% голосов, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 40,4%.
Ранее сообщалось, что итоговая явка избирателей в ходе второго тура выборов президента в Грузии составила 56,23%.