Источник рассказал о призыве Эрдогана к Путину и Порошенко
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко урегулировать ситуацию в Керченском проливе дипломатическим путем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации главы Турции.
По словам источника, Эрдоган провел два отдельных разговора с российским и украинским коллегами.
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«Наш президент довел до обоих коллег свою озабоченность ситуацией и подчеркнул важность ее дипломатического урегулирования», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом.