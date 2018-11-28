Источник рассказал о призыве Эрдогана к Путину и Порошенко

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко урегулировать ситуацию в Керченском проливе дипломатическим путем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации главы Турции.

По словам источника, Эрдоган провел два отдельных разговора с российским и украинским коллегами.

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«Наш президент довел до обоих коллег свою озабоченность ситуацией и подчеркнул важность ее дипломатического урегулирования», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом.