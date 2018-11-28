Путин и Эрдоган обсудили инцидент в Керченском проливе

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, лидеры обсудили ситуацию в Сирии и продвижение межсирийского диалога. Кроме того, речь шла о сотрудничестве между странами.

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«В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Ранее в Турции заявили, что пути Керченского пролива к Черному морю не должны блокироваться.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.