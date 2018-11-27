Замглавы МИД России рассказал о военном значении ситуации в Азовском море

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что ситуация с кораблями ВМС Украины в Азовском море «абсолютно исчерпан» с военной точки зрения, передает РИА «Новости».

«Никакого военного значения, разумеется, это иметь не будет, потому что с военной точки зрения инцидент абсолютно исчерпан», — сказал Грушко.

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Он назвал произошедшее «совершенно осознанной провокацией» и обвинил украинскую сторону в желании максимально обострить ситуацию из внутриполитических мотивов.

Ранее Грушко раскрыл, кого «сквозь зубы» винит Запад в ситуации с ВМС Украины.