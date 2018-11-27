Глава ВТБ обвинил Порошенко в извлечении выгоды из обострения отношений с РФ

События в Керченском проливе выгодны в первую очередь президенту Украины, считает глава ВТБ Андрей Костин.

«Вся эта ситуация выгодна только одному человеку – Петру Порошенко, поскольку она дает ему право ввести военное положение. У него сейчас проблемы с выборами... Это была чистой воды провокация, которую Порошенко устроил в политических целях», — сказал он в интервью телеканалу Fox.

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Костин отметил, что Россия привыкает к новым американским санкциям, которые вводятся вновь и вновь, несмотря на заявления лидеров государств о необходимости нормализации отношений.

«Как только наши президенты начинают разговаривать, сразу случается что-то, что мешает нам улучшить отношения между нашими странами. С одной стороны, Трамп говорит Путину, что хотел бы нормализовать взаимоотношения с Россией. Но сразу после этих встреч вводятся новые санкции, и мы слышим новые обвинения. Мы к этому привыкаем», — указал Костин.

По словам главы ВТБ, он воспринимает санкции как часть своей жизни. При этом зарубежные – в том числе американские инвесторы – общаться и, например, ехать на форум «ВТБ Капитала» не отказываются.

«В этом году у нас будет свыше 2 тысяч гостей из 63 стран. Из США, насколько я помню, приедет 39 человек», — добавил Костин.