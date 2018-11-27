Меркель созвонилась с Путиным из-за инцидента в Черном море

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры по инциденту в Азово-Черноморской акватории. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Российский лидер дал оценку действиям властей Украины и выразил озабоченность в связи с решением Киева привести вооруженные силы в полную боеготовность и ввести военное положение.

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«Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине», — говорится в сообщении.

Путин также выразил надежду на то, что Берлину отговорить украинские власти от необдуманных шагов и добавил, что российские пограничники готовы разъяснить, как развивались события в районе Керченского пролива.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.