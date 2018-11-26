Верховная рада назначила дату президентских выборов на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/12073015/RIAN_5712534.HR-pic905-895x505-53407.jpg">

Верховная рада Украины приняла постановление о проведении президентских выборов, передает ТАСС.

Как отмечается, выборы состоятся 31 марта 2019 года.

«В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в тексте документа.

Реклама

Ранее сообщалось, что Верховная рада одобрила введение военного положения на Украине.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.