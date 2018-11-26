В МИД России назвали цели провокации Украины в Черном море

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Статс-секретарь замглавы российского МИДа Григорий Карасин отреагировал на инцидент с украинскими кораблями в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, произошедшее является провокацией, время, место и форма которой были продуманы.

«Понятны цели — «встряхнуть» Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», — сказал Карасин.

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Ранее глава комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген выразил сожаление в связи с эскалацией ситуации в регионе. По его мнению, инцидент свидетельствует об отсутствии у российской стороны заинтересованности в переговорах по ситуации на Украине.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.