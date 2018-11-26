Украина заявила об отказе российского омбудсмена выходить на связь

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова не выходит на связь при попытке с ней связаться, передает «Укринформ».

«Она не выходит на контакт. Я выходила на контакт, но они (российская сторона) не выходят», — сказала Денисова.

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Она уточнила, что хочет уточнить информацию об украинских моряках, задержанных в России.

Ранее МИД Украины потребовал от России вернуть моряков кораблей украинских ВМС, задержанных за нарушение российской госграницы.

Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».