Захарова отреагировала на ситуацию в Керченском проливе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на провокацию кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом она написала в своем фейсбуке.
По ее словам, администрация президента Украины Петра Порошенко, «разорвав на части» страну, будет «гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии». Она также сравнила украинские власти с бандитами с большой дороги.
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«И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — подчеркнула Захарова.
Ранее в ФСБ заявили о наличии неопровержимых доказательств провокации Киева в Черном море.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керченском проливе.