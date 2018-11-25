В Госдуме назвали Порошенко «президентом войны»

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал украинского президента Петра Порошенко «президентом войны». Об этом он написал в фейсбуке.

По словам Толстого, провокация ВМС Украины в российских водах в очередной раз доказывает, что при Порошенко не приходятся ждать мира — «ни в Донбассе, ни где бы то ни было».

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«Если же это такой предвыборный ход, то, безусловно, он погубит человека, который рассчитывает приобрести популярность за счёт военного конфликта с Россией», — подчеркнул заместитель председателя Госдумы.

Он также напомнил, что провокация произошла перед встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине. Попытку помешать этой встрече с помощью украинских кораблей Тлстой назвал «наиболее идиотским шагом из всех возможных».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, кто стоит за провокацией ВМС Украины в Азовском море.

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