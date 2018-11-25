В Мексике опровергли информацию о сделке с США по мигрантам

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Будущая глава МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что команда избранного президента страны не заключала никаких договоренностей с США по проблеме мигрантов. Об этом сообщает Televisa.

«Мы не можем заключать никаких договоренностей, потому что мы не правительство», — сказала Кордеро.

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По ее словам, новое правительство приступит к работе после инаугурации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Она также не исключила более активного сотрудничества между Мексикой и США в будущем.

Ранее СМИ сообщили, что США договорились с Мексикой по мигрантам.