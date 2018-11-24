Туск назвал песню-девиз Brexit

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Глава Евросовета Дональд Туск назвал девизом внеочередного саммита Евросоюза по Brexit 25 ноября песню британской рок-группы Queen Friends Will Be Friends («Друзья останутся друзьями». — «Газета.ru»). Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«В качестве завтрашнего девиза — слова ушедшего из жизни ровно 27 лет назад Фредди Меркьюри: «Друзья останутся друзьями до самого конца», — написал Туск.

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Ранее Испания пригрозила сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара — британского владения на Пиренейском полуострове, на которое претендует Мадрид.

В субботу, 24 ноября, стало известно, что Испания достигла соглашения по Гибралтару, и потому снимет вето на соглашение по Brexit на заседании Совета ЕС 25 ноября.