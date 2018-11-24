Туск и Санчес приблизили Совет ЕС по Brexit
Глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает Reuters.
По словам Туска, переговоры увеличили вероятность того, что Совет ЕС по Brexit состоится в воскресенье, 25 ноября, как это было ранее запланировано.
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«После телефонного звонка, который был несколько минут назад, мы стали ближе к завтрашнему (Совету Евросоюза. — «Газета.ru»), — заявил Туск.
Гибралтар — британское владение на Пиренейском полуострове, на которое претендует Испания.
Ранее Санчес сообщил, что саммит Евросоюза по Brexit в воскресенье, 25 ноября, может не состояться, если Мадрид и Лондон не заключат сделку по Гибралтару.