Порошенко заявил о попытках России вмешаться в выборы на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия предпринимает многочисленные попытки повлиять на ход предстоящих выборов на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Украинский лидер подчеркнул, что в 2019 году в стране пройдут очень важные выборы — президентские и парламентские. По его словам, Россия уже сейчас пытается повлиять на их итоги.
«Мы видим уже сейчас многочисленные попытки… Наши общие усилия дают нам надежду, что мы сможем эффективно противодействовать указанным угрозам», — сказал Порошенко.
Он уточнил, что речь идет о борьбе с пропагандой, кибератаками и «фейковыми» новостями.
Выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года, выборы в парламент — осенью 2019 года.
Ранее Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Россией.