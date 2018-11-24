Порошенко заявил о попытках России вмешаться в выборы на Украине

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия предпринимает многочисленные попытки повлиять на ход предстоящих выборов на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский лидер подчеркнул, что в 2019 году в стране пройдут очень важные выборы — президентские и парламентские. По его словам, Россия уже сейчас пытается повлиять на их итоги.

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«Мы видим уже сейчас многочисленные попытки… Наши общие усилия дают нам надежду, что мы сможем эффективно противодействовать указанным угрозам», — сказал Порошенко.

Он уточнил, что речь идет о борьбе с пропагандой, кибератаками и «фейковыми» новостями.

Выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года, выборы в парламент — осенью 2019 года.

Ранее Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Россией.