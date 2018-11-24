Лавров: США рассматривают ИГ как оправдание присутствия в Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) является союзником США в их задаче сменить политический режим в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Он заметил, что на днях госдеп США заявил о том, что ИГ пока не побеждено, и чтобы справиться с ним, необходимо предварительно сменить режим в Сирии.

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«Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима», — заключил Лавров.

Министр подчеркнул, что главная задача для США на данный момент — сменить режим в Сирии, а не победить ИГ.

Ранее сообщалось, что Лавров и глава МИД Португалии подписали меморандум о взаимопонимании.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.