Чешский парламент выразит недоверие правительству из-за «похищения» сына премьера

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Чешский парламент проведет в пятницу, 23 ноября, специальное заседание, на котором состоится голосование о вотуме недоверия правительству Чехии из-за скандала с сыном премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что новую волну недоверия к правительству вызвала публикация интервью с сыном премьера, который рассказал, что якобы побывал в Москве и Крыму в 2017 году. Бабиш-младший заявил, что его «похитили» и насильно отправили в Крым, чтобы скрыть от расследования по фирме отца.

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Премьер в ответ на эти слова заявил, что его сын страдает шизофренией. Впоследствии слова о диагнозе Бабиша-младшего подтвердили в клинике, где он наблюдался.

Ранее сообщалось, что скандал с сыном премьера Чехии разделил президента и парламент.