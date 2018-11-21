Президент Сербии экстренно встретится с послом России из-за действий Косово
Президент Сербии Александар Вучич экстренно проведет встречи с послами России, Китая, США и ЕС из-за введения непризнанным Косово 100%-ных пошлин на товары из Сербии, передает Tanjug.
Позднее состоится встреча Вучича с послами США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.
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Ожидается, что после этих встреч Вучич проведет экстренное заседание совета безопасности Сербии.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 14 ноября кратко пообщался с лидером Косово.