NYT рассказала о неоднозначной реакции Трампа на убийство Хашукджи

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По мере того, как появляются доказательства об ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана за убийство оппозиционного саудовского журналиста, президент США Дональд Трамп лишь усерднее отказывается признать любую возможность того, что саудовский принц причастен к преступлению, пишет The New York Times.

Несмотря на то, что ранее Трамп признал, что у саудовских лидеров в связи с убийством Джамаля Хашукджи было «худшее прикрытие в истории», в прошедшие выходные он похвалил Саудовскую Аравию как «поистине впечатляющего союзника», пишет NYT. Как отмечает газета, это было после того, как в ЦРУ заключили, что наследный принц Мухаммед бин Салман, фактический лидер саудовского королевства, отдал приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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Трамп заявил, что подождет доклада от своей администрации по данному инциденту, прежде чем предпринимать какие-либо карательные меры. Он также преуменьшает серьезность доклада уже до публикации, отмечает газета.

Американский лидер также не проявил особого интереса к одной из самых важных улик по делу об убийстве Хашукджи, а именно — аудиозаписи, которую ЦРУ передали турецкие власти.

Все это показывает, как важен президенту США наследный принц, ставший опорой стратегии администрации Трампа на Ближнем Востоке — от Ирана до израильско-палестинского мирного процесса — а также богатым покупателем американского оружия, даже если большинство заключенных сделок еще не окупилось, пишет газета.

Эта ситуация также наглядно свидетельствует о том, как упорно Трамп решил придерживаться своего союзника. Он даже не хочет принимать во внимание доказательства, которые могли бы поколебать его доверие, несмотря на потенциальный конфликт с собственной разведкой, пишет NYT. Подобная позиция Трампа воплощает новую американскую внешнюю политику, которая становится все более изолированной.