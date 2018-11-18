Корбин призвал не торопиться со вторым референдумом по Brexit

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Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал к проведению второго референдума по выходу из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

В ходе выступления в парламенте он подчеркнул, что лейбористы будут голосовать против проекта соглашения с ЕС, предложенного премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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«Это (проведение второго референдума — «Газета.Ru») — вариант для будущего, но это не вариант для завтрашнего дня, потому что если завтра у нас будет референдум, то каким он будет? Что там произойдет? Какими будут вопросы?», — сказал Корбин.

Ранее сообщалось, что в Британии разрабатывают план, подразумевающий введение войск на случай «хаоса» после возможного провала сделки с ЕС.