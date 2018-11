Посольство России выразило соболезнования жителям Калифорнии в связи с пожарами

Посольство России в Вашингтоне выразило соболезнования жителям Калифорнии в связи с бушующими в штате пожарами. Сообщение было опубликовано в твиттере российской дипмиссии в США.

«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сердечное сочувствие народу Калифорнии в связи с огромными разрушениями и десятками человеческих жертв, вызванных разрушительными лесными пожарами», — говорится в сообщении посольства.

Реклама

Ранее сообщалось, что число погибших в результате пожаров в Северной Калифорнии увеличилось до 76, без вести пропавшими в настоящее время числятся почти 1,300 человек.

Также стало известно, что американская киноакадемия сократила торжественную церемонию вручения наград из-за бушующих в штате пожаров.

We extend our most sincere condolences and heartfelt sympathy to the people of #California regarding the huge amount of damage and dozens of human casualties caused by destructive forest fires#californiawildfires pic.twitter.com/iSOSRHdQ8v