Посольство России выразило соболезнования жителям Калифорнии в связи с пожарами
Посольство России в Вашингтоне выразило соболезнования жителям Калифорнии в связи с бушующими в штате пожарами. Сообщение было опубликовано в твиттере российской дипмиссии в США.
«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сердечное сочувствие народу Калифорнии в связи с огромными разрушениями и десятками человеческих жертв, вызванных разрушительными лесными пожарами», — говорится в сообщении посольства.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате пожаров в Северной Калифорнии увеличилось до 76, без вести пропавшими в настоящее время числятся почти 1,300 человек.
Также стало известно, что американская киноакадемия сократила торжественную церемонию вручения наград из-за бушующих в штате пожаров.
We extend our most sincere condolences and heartfelt sympathy to the people of #California���� regarding the huge amount of damage and dozens of human casualties caused by destructive forest fires#californiawildfires pic.twitter.com/iSOSRHdQ8v— Russia in USA ���� (@RusEmbUSA) 18 ноября 2018 г.