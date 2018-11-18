Демократ признал победу республиканца на выборах губернатора Флориды
Демократ Эндрю Гиллум признал свое поражение на выборах губернатора штата Флорида и поздравил с победой своего соперника республиканца Рона Десантиса, передает Associated Press.
Как отмечается, из-за очень маленького разрыва между кандидатами в штате был объявлен машинный пересчет голосов. Результаты должны были быть готовы еще в четверг, 15 ноября, однако в одном из крупнейших округов штата — Палм- Бич — пересчет не успели завершить в срок.
6 ноября в США состоялись промежуточные выборы, на которых граждане страны выбирали губернаторов штатов, членов сената и конгресса. По итогам выборов Республиканская партия упрочила свои позиции в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.
Ранее сообщалось, что во Флориде кандидат в губернаторы отказывался признать поражение.