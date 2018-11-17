Трамп предрек Пелоси избрание на должность спикера конгресса

Президент США Дональд Трамп предрек конгрессмену-демократу Нэнси Пелоси избрание на пост спикера конгресса. Об этом он написал в своем твиттере.

Трамп также пообещал обеспечить политику необходимое количество голосов.

«Я могу достать для Нэнси Пелоси столько голосов, сколько она захочет, чтобы она стала спикером палаты представителей. Она заслуживает эту победу, она ее заработала — но в ее партии есть люди, которые пытаются эту победу отобрать. Она победит!», — заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что Пелоси предложила отстранить и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакера из-за «российского дела».