Госдеп заподозрил КНДР в «обманной тактике» для обхода санкций

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Госдеп США обвинил КНДР в использовании «обманной тактики«для обхода санкций Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

Госдепартамент призвал все страховые компании, торговцев сырьевыми товарами и другие предприятия немедленно прекратить любые отношения, которые облегчают предоставление нефтепродуктов Северной Корее.

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Ранее представитель госдепартамента заявил об уверенности властей США в том, что Северная Корея будет соблюдать обещания, несмотря на испытание нового высокотехнологичного оружия.

В ведомстве напомнили, что на саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын достигли договоренностей касательно денуклеаризации.