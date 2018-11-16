В Госдепе оценили заявление саудовских властей об убийстве Хашукджи

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Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт рассказала, что заявление властей Саудовский Аравии по итогам дела об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хушукджи являются «хорошим шагом». Слова представителя передает ТАСС.

Науэрт отметила, что в данный момент американские власти изучают заявление саудовских властей по итогам расследования убийства Хащукджи.

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«Мы рассматриваем заявление, которое они (саудовские власти. — «Газета.Ru») сделали, как хороший первый шаг, это шаг в верном направлении», — сказала Науэрт.

Дополнительных подробностей она не привела.

Ранее сообщалось, что Эр-Рияд выступил против международного расследования дела Хашукджи.