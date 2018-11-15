Песков прокомментировал сообщения о Путине и металлодетекторе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент России Владимир Путин проходил в здание торгово-выставочного центра Suntec в Сингапуре через металлодетектор, передает «Говорит Москва».
«Нет. Это не так», — сказал Песков.
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Он уточнил, что российский лидер проходил «как и все, через турникет».
Ранее охранники Восточно-азиатского саммита заявили, что президент России Владимир Путин не проходил через рамку металлоискателя в Сингапуре.