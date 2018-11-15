Туск назвал дату саммита ЕС по Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе назвал дату саммита Евросоюза по Brexit. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча пройдет в воскресенье, 25 ноября, в 9.30 (11.30 мск). По словам главы Евросовета, сейчас страны-члены ЕС анализируют проект соглашения.
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«Проект соглашения анализируется странами-членами. К концу недели послы встретятся, чтобы обменяться оценками. Надеюсь, что не будет много комментариев», — рассказал Туск.
Ранее была названа продолжительность переходного периода в рамках Brexit.