Туск назвал дату саммита ЕС по Brexit

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Глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе назвал дату саммита Евросоюза по Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча пройдет в воскресенье, 25 ноября, в 9.30 (11.30 мск). По словам главы Евросовета, сейчас страны-члены ЕС анализируют проект соглашения.

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«Проект соглашения анализируется странами-членами. К концу недели послы встретятся, чтобы обменяться оценками. Надеюсь, что не будет много комментариев», — рассказал Туск.

Ранее была названа продолжительность переходного периода в рамках Brexit.