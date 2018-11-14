Макрон отреагировал на критику со стороны Трампа

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Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на критику со стороны президента США Дональда Трампа из-за предложения создать общеевропейскую армию. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Макрон подчеркнул важность сотрудничества с США в военной сфере. Однако лидер Франции заявил, что быть союзником Америки — не значит быть ее вассалом.

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«Что имеет для меня значение, если честно, это то, что мы делаем вместе с американской армией», — заключил Макрон.

Он также напомнил своему коллеге, что в апреле французские, британские и американские военные провели «беспрецедентную» операцию в Сирии.

Ранее Париж ответил на критику президента Франции со стороны Трампа.