Трамп снова раскритиковал Макрона из-за предложения по армии

Президент США Дональд Трамп снова подверг резкой критике предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии. Свое мнение он написал в твиттере.

«Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но это была Германия в Первой и Второй мировых войнах. Как это сработало для Франции? Они начали учить немецкий в Париже раньше, чем США появились. Платите за НАТО или нет», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что лидер Франции предложил создать «общеевропейскую армию», в том числе для обеспечения кибербезопасности. Трамп назвал эту инициативу «оскорбительной». После Макрон отреагировал на критику в свой адрес.