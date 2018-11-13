Путин прибыл в Сингапур
Президент России Владимир Путин прибыл в Сингапур, передает РИА «Новости».
Сообщается, что глава государства проведет трехдневный визит, в рамках которого встретится с руководством страны и подпишет ряд межведомственных документов и коммерческих контрактов.
Реклама
После этого президент примет участие в саммите АСЕАН и ряд двусторонних встреч. Ожидается, что он проведет переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ, а также президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Ранее сообщалось, что Абэ намерен встретиться с Путиным в Сингапуре.