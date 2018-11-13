Депутат Рады призвал Киев начать диалог с ДНР и ЛНР

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Депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что правительству Украины необходимо начать диалог с руководством самопровозглашенных Донецкой и Лугаской народных республик. Об этом сообщает газета «Известия».

«Там прошли выборы, которые мы как государство не признаем. Но в данном случае это неважно — надо ехать и разговаривать», — сказал Балицкий.

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По его словам, Киеву необходимо «найти в себе силы» для диалога.

Он также добавил, что ситуацию вокруг Донбасса нельзя урегулировать военными методами.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к выборам в ДНР и ЛНР.