WP: демократы в США приступили к планированию расследований против Трампа

После результатов промежуточных выборов в конгресс США демократы агрессивно настроены по отношению к американскому президенту Дональду Трампу, пишет The Washington Post.

Демократы, которые взяли большинство мест в палате представителей США, в выходные начали детально обсуждать планы работы в следующем конгрессе. В частности, они обратили внимание на исполняющего обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакера, но в то же время отвергли призывы некоторых либералов о процедуре импичмента над Трампом. Потенциальный кандидат на пост председателя судебного комитета в палате представителей Джеральд Надлер заявил, что может вызвать Уитакера в качестве свидетеля в суд при необходимости. Другой переизбранный член палаты представителей — Адам Шифф из комитета по разведке поднял вопрос о возможном расследовании из-за потенциального использования американским президентом «инструментов государственной власти» для своего рода наказания компаний, связанных с критиковавшими его фигуру СМИ, включая телеканал CNN и газету The Washington Post.

Помимо этого, демократы из надзорного комитета намерены приложить больше усилий для расследования роли Трампа в выплатах женщинам за молчание. Такие шаги свидетельствуют о том, что демократы, которые получили контроль над палатой представителей, воспринимают свою победу на ноябрьских промежуточных выборах как мандат на более широкое расследование деятельности американского президента Дональда Трампа, пишет WP.