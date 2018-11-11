Эксперт оценил итоги второго тура выборов главы Хакасии

Независимо от того результата, который продемонстрировал на выборах в Хакасии коммунист Коновалов, и абстрагируясь от того, почему вдруг целый регион выбирает главу на безальтернативной основе, хочется отметить, что наше избирательное законодательство оказалось неготово к подобной коллизии, заявил «Газете.Ru» в воскресенье директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Это такой рудимент советского прошлого, безальтернативные выборы, собственно, одна из претензий к позднесоветской власти со стороны общества – что выборы безальтернативные, они носят такой формальный характер. И люди ходили на выборы ради буфета с дефицитной колбасой, что, конечно, унизительно. И вдруг вот коллизия юридическая сложилась таким образом, что опять мы видим такие безальтернативные выборы», — заявил эксперт.

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«В 90-х пару случаев таких было – на губернаторских выборах, когда оставался один кандидат. Но тогда это выглядело как такой пережиток прошлого, как рудимент советской системы. Тогда было становление избирательной системы российской, но сегодня, мне кажется, такого быть не должно, — пояснил Мартынов. — В этом смысле избирательная система требует дополнений, каких-то поправок, каких-то предохранителей – чтобы подобных ситуаций не случалось. Конечно, это неправильно и с точки зрения прав избирателей, это неправильно и с точки зрения легитимности».

«На мой взгляд, это главный урок второго тура в Хакасии, и он требует серьезных размышлений и корректировок. Может быть дополнений, изменений на основании этого сюжета – чтобы подобных ситуаций не случалось», — отметил политолог.

«Ну а что касается непосредственно героев дня, мне кажется, что после того, как остальные кандидаты выразили свое отношение к этим выборам и понятно, почему сложилась такая история – избиратели, граждане устали от предыдущего руководителя. Он, несмотря на настойчивые рекомендации, пошёл на эти выборы, в первом туре не сумел их выиграть, и они – граждане – голосовали против этого Зимина, а он ещё и дезертировал со второго тура, — заметил Мартынов. — Все политические партии, все участники политического процесса ответственно относятся к выборам, и этот коммунист Коновалов должен был отказаться – и должны были быть назначены, наверное, новые выборы. Но по разным причинам они посчитали, что это их профит – и они наконец смогут здесь «погулять», что называется....».

«Чуть больше 50% они получают, — констатировал Мартынов. — Ну хорошо, получили. Государство обеспечило процесс выборный – ну обеспечило, все, жалоб особо критических нет, стало быть выборы состоялись. Теперь Хакасия будет жить с новым молодым, неопытным, совершенно не имеющим никакого практического опыта коммунистом Коноваловым. Как это будет – я не знаю. С другой стороны, люди проголосовали – 50 с лишним процентов. Они искренне верят, что этот Коновалов сумеет преодолеть партийную шизофрению, дистанцироваться от этих партийных, зюгановских установок, набрать команду управленцев, которая компенсирует отсутствие у него опыта. И вот все вместе они смогут вывести регион из глубочайшего кризиса, обеспечить должный уровень развития, уровень жизни для жителей – и так далее. Мы же не можем отказывать гражданам в их мечте, в их вере – когда они в это верят и идут сегодня голосуют. Чудеса же бывают, наверное, надо минимальную вероятность на них оставлять. Если же чуда не случится – существует механизм отстранения от должности губернатора по утрате доверия, если он не справится со своими обязанностями».