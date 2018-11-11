Макрон нашел у себя общие черты с Трампом

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Французский президент Эммануэль Макрон рассказал о чертах, которые объединяют его с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам главы государства, лидеры являются союзниками в том, что касается борьбы с терроризмом.

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«Я бы сказал, что оба мы аутсайдеры среди «классических» политиков», — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что при этом отличается от назвавшего себя националистом Трампа и является патриотом своей страны.

Ранее Макрон назвал Трампа «хорошим другом» и похлопал его по коленке.